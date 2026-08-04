Francoforte: violenta contrazione per Lufthansa
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia aerea tedesca, che mostra un -8,68%.
Lo scenario su base settimanale di Lufthansa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo del vettore aereo tedesco ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8,601 Euro. Supporto a 8,319. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8,883.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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