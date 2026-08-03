Francoforte: positiva la giornata per Lufthansa

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo del vettore aereo tedesco ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 9,42 Euro. Supporto a 9,27. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 9,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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