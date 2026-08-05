Francoforte: positiva la giornata per Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta positiva per Hensoldt , che avanza bene del 2,36%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hensoldt rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Hensoldt classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 90,2 Euro e primo supporto individuato a 88,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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