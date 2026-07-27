Milano 14:12
52.102 +0,58%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:12
10.795 +0,55%
Francoforte 14:12
25.496 +1,58%

Francoforte: si concentrano le vendite su Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Hochtief
Si muove verso il basso la big tedesca delle costruzioni, con una flessione del 2,19%.
Condividi
```