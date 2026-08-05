Indicazioni rialziste per Siemens Energy

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Seduta decisamente positiva per il leader delle energie rinnovabili , parte del DAX , che ha terminato in rialzo del 2,25%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Siemens Energy disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 150,9 Euro, con stop loss stimato a quota 132,4 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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