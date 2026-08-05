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Infineon scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori
Infineon scambia in rosso a Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in perdita del 4,08% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 59,38 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 63,63. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 67,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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