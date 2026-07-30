Milano 14:56
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Dow Jones 29-lug
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Londra 14:55
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Francoforte 14:56
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Francoforte: senza freni Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni Infineon
Seduta decisamente positiva per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in rialzo del 4,50%.
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