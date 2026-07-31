Milano 9:58
52.558 +0,87%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
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Londra 9:58
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Francoforte: allunga il passo Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: allunga il passo Infineon
Seduta decisamente positiva per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in rialzo del 7,01%.
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