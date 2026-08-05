Lettura rialzista per Caterpillar

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Effervescente il gigante delle macchine movimento terra , tra i componenti del Dow Jones , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,60%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 876,5 USD, con stop loss calcolato a quota 776,8 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```