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New York: Shopify scende verso 109,7 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Shopify scende verso 109,7 USD
Pressione sull'azienda di commercio globale con sede in Canada, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,03%.
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