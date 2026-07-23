New York: Shopify scende verso 109,7 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda di commercio globale con sede in Canada , che mostra un -5,03%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Shopify rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 116,6 Dollari USA. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 109,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 107.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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