New York: Assurant, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla la compagnia di assicurazioni con sede a New York , che passa di mano con un aumento del 5,88%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Assurant mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,22%, rispetto a +4,04% dell' indice del basket statunitense ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Assurant rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 303,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 291,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 315,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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