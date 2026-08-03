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Parigi: Safran, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Safran, quotazioni alle stelle
Ottima performance per la società ingegneristica, che scambia in rialzo del 3,90%.
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