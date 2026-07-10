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Londra: Vodafone, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Vodafone, quotazioni alle stelle
Rialzo per il gruppo britannico telefonico, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,17%.
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