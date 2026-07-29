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Madrid: Acciona, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Acciona, quotazioni alle stelle
Rialzo per la società elettrica spagnola, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,55%.
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