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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Nemetschek
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28 luglio 2026 - 09.50
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Punta con decisione al rialzo la performance di
Nemetschek
, con una variazione percentuale del 3,42%.
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