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New York: su di giri Seagate Technology

Migliori e peggiori
New York: su di giri Seagate Technology
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda americana attiva nel settore storage, che scambia in rialzo del 4,13%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.


Le tendenza di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 895,6 USD. Supporto stimato a 854,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 937,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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