New York: su di giri Seagate Technology

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda americana attiva nel settore storage , che scambia in rialzo del 4,13%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 895,6 USD. Supporto stimato a 854,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 937,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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