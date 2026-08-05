New York: violenta contrazione per Kraft Heinz
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, che esibisce una perdita secca del 4,58% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kraft Heinz, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Kraft Heinz classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,52 USD e primo supporto individuato a 24,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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