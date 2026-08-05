New York: violenta contrazione per Kraft Heinz

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda globale di prodotti alimentari e bevande , che esibisce una perdita secca del 4,58% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kraft Heinz , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Kraft Heinz classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,52 USD e primo supporto individuato a 24,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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