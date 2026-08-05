Kraft Heinz migliora guidance con maggiori investimenti per rilanciare le attività

(Teleborsa) - Kraft Heinz , colosso statunitense del settore alimentare, ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con un fatturato netto in calo dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 6,3 miliardi di dollari, includendo un impatto positivo di 0,5 punti percentuali dovuto alle fluttuazioni valutarie e un impatto negativo di 0,6 punti percentuali derivante dalle cessioni. Il fatturato netto organico è diminuito dell'1,3%. I prezzi sono aumentati di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con incrementi in ciascun segmento.



La perdita operativa è stata di 6,4 miliardi di dollari, migliorata del 19,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente grazie a perdite per svalutazione non monetarie inferiori di 1,9 miliardi di dollari nel periodo in corso. L'utile operativo rettificato è diminuito del 18,4% a 1 miliardo di dollari, principalmente a causa dell'aumento delle spese pubblicitarie, di volumi/mix sfavorevoli, delle pressioni inflazionistiche sui costi di produzione e logistica e di maggiori spese per compensi variabili. L'utile per azione (EPS) è aumentato del 30,3%, raggiungendo -4,60 dollari. L'EPS rettificato è stato di 0,56 dollari, in calo del 18,8%, principalmente a causa del minore utile operativo rettificato, che ha più che compensato la riduzione delle imposte.



"Abbiamo registrato un altro trimestre solido, con risultati che hanno superato le nostre aspettative nel settore della vendita al dettaglio negli Stati Uniti, nel settore della ristorazione globale e nei mercati emergenti - ha dichiarato il CEO Steve Cahillane - I nostri marchi riscuotono successo tra i consumatori e la nostra quota di mercato sta migliorando. I progressi che stiamo osservando ci danno la fiducia necessaria per rivedere al rialzo le nostre previsioni di fatturato netto organico per l'anno"



“Sulla scia di questo slancio, stiamo anche incrementando i nostri investimenti di 100 milioni di dollari, portandoli a circa 700 milioni di dollari nel 2026 - ha aggiunto - Abbiamo constatato che i nostri marchi rispondono positivamente quando investiamo in essi. Accelerando questi investimenti, posizioniamo l'azienda in modo ancora più favorevole in vista del 2027".



Per l'esercizio 2026, la ha aggiornato le proprie previsioni e prevede ora: che le vendite organiche registrino un calo compreso tra lo 0,5% e il 2,0%, rispetto alla precedente previsione di un calo compreso tra l'1,5% e il 3,5%; un utile per azione rettificato annuo compreso tra 2,03 e 2,09 dollari, rispetto alla precedente previsione che lo collocava tra 1,98 e 2,10 dollari.



(Foto: Jacob Rice on Unsplash)

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