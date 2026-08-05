Parigi: brillante l'andamento di Euronext

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , con una variazione percentuale dell'1,91%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Euronext rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Euronext mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 161,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 158,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 164,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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