Ponte Stretto, MIT: approvazione delibera IROPI conferma avanzamento progetto

(Teleborsa) - Grazie all’impegno del Ministro Salvini, il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera IROPI, la procedura e relazione tecnica che il Governo italiano ha adottato nell’ambito delle procedure previste dall'articolo 6.4 Habitat dell'Unione Europea.



Lo fa sapere il MIT con una nota, spiegando che l'approvazione rappresenta "un passo importante che conferma come l’iter del Ponte sullo Stretto di Messina stia andando avanti, considerato anche che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) sono state completate con successo".

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