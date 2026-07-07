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Altea Green Power, depositata istanza di autorizzazione e valutazione impatto per progetto ibrido tra Puglia e Basilicata

Finanza
Altea Green Power, depositata istanza di autorizzazione e valutazione impatto per progetto ibrido tra Puglia e Basilicata
(Teleborsa) - Altea Green Power ha depositato l'istanza di autorizzazione unica e la relativa valutazione di impatto ambientale per un nuovo progetto ibrido costituito da 80 MW di impianto eolico e 40 MW di sistema di accumulo, localizzato tra Puglia e Basilicata.

Il progetto - si legge in una nota - prevede l'integrazione di un parco eolico con un sistema di accumulo a batterie, soluzione che consente di ottimizzare la produzione e migliorare il profilo di immissione in rete dell'energia generata. La produzione attesa è pari a circa 200 GWh annui.

Nonostante il procedimento autorizzativo sia ancora in corso, l'iniziativa ha già attratto l'interesse di numerosi investitori internazionali, a conferma della qualità del progetto e della crescente attenzione dei mercati finanziari verso asset rinnovabili ibridi localizzati nel Sud Italia.

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