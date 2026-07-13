Ponte sullo Stretto: prosegue il confronto con l'UE su appalti e tutela ambientale

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha riunito questa mattina al MIT i vertici di Stretto di Messina SpA per fare il punto sull'avanzamento del dossier relativo al Ponte sullo Stretto.



Nel corso dell'incontro è stato confermato il positivo andamento del dialogo tra il Governo italiano e la Commissione europea, sia in merito alla Direttiva Habitat sia alla Direttiva sui contratti pubblici, con particolare riferimento al rispetto del limite del 50% del valore del contratto.



È stato inoltre esaminato l'esito delle interlocuzioni avviate da oltre un anno sui due dossier, nell'ambito delle quali non è mai stata prospettata l'apertura di una procedura di infrazione.



Il MIT ha infine ribadito che i propri uffici, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sono al lavoro per trasmettere alla Commissione europea le integrazioni richieste in materia ambientale, anche alla luce del completamento con esito positivo, nel 2025, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

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