The Italian Sea Group, Tribunale Firenze conferma misure protettive

Concesse in via provvisoria misure cautelari

(Teleborsa) - The Italian Sea Group ha fatto sapere che, in data 6 luglio 2026 la Cancelleria del Tribunale di Firenze ha comunicato il provvedimento con cui il Tribunale ha disposto la conferma delle misure protettive richieste dalla Società per la durata massima prevista dalla legge, pari a quattro mesi a partire dal 1° luglio 2026.



Il Tribunale ha inoltre concesso, in via provvisoria e in attesa dell’udienza di discussione in contraddittorio prevista per il 22 luglio 2026, le misure cautelari richieste dalla Società con il ricorso depositato il 1° luglio.



Per effetto di tale provvedimento: gli armatori non potranno sciogliere i contratti in essere per eventuali inadempimenti del cantiere; gli armatori non potranno escutere le garanzie rilasciate, né i relativi garanti potranno procedere al pagamento delle garanzie eventualmente già escusse; i fornitori essenziali per le commesse di prossima consegna saranno temporaneamente liberati dagli obblighi di cessione dei crediti nei confronti dei factor.



Il provvedimento consente alla Società di proseguire l’attività operativa e tutelare l’avanzamento delle commesse in linea con il Progetto di piano di risanamento. Tra le iniziative previste, e subordinatamente al raggiungimento di accordi vincolanti con fornitori, armatori e istituti finanziatori a supporto del nuovo piano industriale, la Società potrà valutare, qualora le condizioni di mercato e di contesto lo rendessero opportuno, un’eventuale operazione di rafforzamento patrimoniale, mediante un aumento di capitale rivolto al mercato, indicativamente a partire dal quarto trimestre, per un ammontare nell’ordine di 100 milioni di euro.

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