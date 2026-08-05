Segnali d'acquisto per Netflix

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia attiva nel settore dei video on demand , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , con una variazione percentuale dello 0,33%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 73,57 USD, con stop loss calcolato a quota 64,9 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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