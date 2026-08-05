Semiconduttori, trimestrali sotto i riflettori: timori su spesa AI e volatilità

(Teleborsa) -

Il settore dei semiconduttori attraversa una fase di crescente incertezza, con i produttori di chip alle prese con dubbi crescenti sulla sostenibilità dell'attuale corsa agli investimenti nell'intelligenza artificiale e con una concorrenza cinese sempre più agguerrita. I timori del mercato su valutazioni ritenute gonfiate hanno alimentato nelle ultime settimane un sell-off che ha coinvolto anche titoli come Texas Instruments, STMicroelectronics e NXP Semiconductors, penalizzati nonostante la revisione al rialzo delle rispettive previsioni. Dalle ultime trimestrali di Infineon e AMD – insieme ai risultati di SpaceX – sono emersi spunti in parte contrastanti ma nel complesso costruttivi sulle prospettive del comparto.



Attese e previsioni



Infineon ha riportato risultati del terzo trimestre fiscale 2026 (aprile-giugno) sostanzialmente in linea con le attese. Gli analisti di Equita hanno previsto complessivamente un EBIT adj. FY26 "in linea al consensus", pur evidenziando come la guidance sul trimestre di settembre indichi un fatturato migliore del 2% rispetto alle attese (4,7 miliardi di euro) ma margini inferiori (EBIT adjusted al 23% contro il 23,8% atteso). Nonostante il quadro tutto sommato solido, il titolo è arrivato a perdere fino al 5,6% a Francoforte, recuperando parzialmente fino a 4,7%.



Per Equita AMD ha invece riportato risultati "solo leggermente migliori delle attese del consensus", con fatturato del secondo trimestre a 11,5 miliardi di dollari e guidance sul terzo trimestre a 13 miliardi, entrambi sopra consensus; il titolo ha comunque perso il 9% in after-hours, un calo che Equita attribuisce ad "aspettative molto elevate sul titolo". SpaceX ha invece riportato risultati sopra consensus, con fatturato di 7,8 miliardi di dollari contro 6,8 miliardi attesi, segnalando una crescita degli utenti Starlink a circa 12 milioni, da 9 milioni a fine 2025. Gli analisti evidenziano inoltre come la società abbia sottolineato "il forte shortage di memorie, considerato il principale bottleneck per l'espansione dell'AI nei prossimi anni".



L'impatto su STM e Technoprobe



Guardando a STM, Equita ha sottolineato che i messaggi che sono arrivati da Infineon "restano costruttivi sul momentum di mercato anche se al margine non vediamo particolari novità rispetto ai recenti spunti dalla reporting season. Sarà interessante verificare i commenti di IFX sui nuovi contratti pluriennali, che segnalano una domanda in accelerazione a fronte di capacità limitata". Per gli analisti però le tecnologie AI e quella satellitare LEO, "anche alla luce del forte trend di SpaceX", restano le principali aree di upside per STM.



Per quanto riguarda Technoprobe, invece, secondo gli analisti i messaggi di AMD sono "supportive" alla tesi sul titolo che vede

un ulteriore aumento di capacità nel corso del 2027 per far fronte ai molteplici clienti/mercati in accelerazione, "con AMD che riteniamo sia tra i clienti più dinamici in questa fase considerando il momentum di CPU/GPU".



Gli indici



Tra gli altri titoli europei dei semiconduttori, spiccano i rialzi di Ams-Osram (+7,61%) e Soitec (+4,79%). Il settore mostra comunque una forte intonazione positiva su base settimanale: lo STOXX Semiconductor 30 Index ha guadagnato il 6,35% nella giornata e il 14,8% nella settimana, con un rialzo del 74,7% da inizio anno. Lo STOXX Europe Total Market Semiconductors segna un +4,21% giornaliero e un +71,4% da inizio anno.



Focus su Sandisk



Attesa ora per i conti di Sandisk, in calendario oggi dopo la chiusura dei mercati negli Usa. Il titolo, dopo aver perso il 47% a luglio, ha recuperato il 6% lunedì e l'11% martedì; resta comunque il migliore performer dello S&P 500 nel 2026 con un +501%. Gli analisti si attendono una forte crescita di utili e ricavi, oltre a previsioni ottimistiche, dopo che Amazon e Microsoft hanno confermato la scorsa settimana l'intenzione di mantenere alta la spesa in infrastrutture AI.