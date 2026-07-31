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New York: in calo NXP Semiconductors

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo NXP Semiconductors
Retrocede la società che produce semiconduttori, con un ribasso del 3,63%.
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