Usa, settore dei chip di nuovo sotto pressione tra spese ingenti e concorrenza cinese
Crolla Sandisk
(Teleborsa) - Di nuovo sotto pressione il settore dei produttori di chip sul Nasdaq a causa dei timori relativi alle ingenti spese aziendali e alla sempre maggiore concorrenza dalla Cina.
Al momento Intel sta lasciando sul terreno oltre il 5%, AMD oltre il 6%, Micron oltre l'8%; sulla stessa linea Seagate e Western Digital, che cedono circa il 9%, con Seagate che annuncerà i risultati trimestrali dopo la chiusura dei mercati; fa peggio Sandisk che crolla del 14%. Regge invece Nvidia, in frazione rialzo di circa mezzo punto percentuale.
I titoli dei semiconduttori hanno seguito la debolezza registrata prima in Asia e poi in Europa.
A pesare sul sentiment un articolo pubblicato da The Information, secondo cui la Cina avrebbe avviato la produzione di macchine per litografia a immersione nell’ultravioletto profondo sviluppate internamente. Si tratta di una tecnologia chiave per la produzione di chip, finora sviluppata quasi esclusivamente dall’olandese ASML.
Intanto, questa settimana sarà cruciale per gli investitori cruciale, con i conti - tra domani e giovedì - di Meta, Microsoft, Amazon e Apple giovedì, e le decisioni di domani della Federal Reserve in programma mercoledì.
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