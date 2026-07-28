Usa, settore dei chip di nuovo sotto pressione tra spese ingenti e concorrenza cinese

Crolla Sandisk

(Teleborsa) - Di nuovo sotto pressione il settore dei produttori di chip sul Nasdaq a causa dei timori relativi alle ingenti spese aziendali e alla sempre maggiore concorrenza dalla Cina.



Al momento Intel sta lasciando sul terreno oltre il 5%, AMD oltre il 6%, Micron oltre l'8%; sulla stessa linea Seagate e Western Digital , che cedono circa il 9%, con Seagate che annuncerà i risultati trimestrali dopo la chiusura dei mercati; fa peggio Sandisk che crolla del 14%. Regge invece Nvidia , in frazione rialzo di circa mezzo punto percentuale.



I titoli dei semiconduttori hanno seguito la debolezza registrata prima in Asia e poi in Europa.



A pesare sul sentiment un articolo pubblicato da The Information, secondo cui la Cina avrebbe avviato la produzione di macchine per litografia a immersione nell’ultravioletto profondo sviluppate internamente. Si tratta di una tecnologia chiave per la produzione di chip, finora sviluppata quasi esclusivamente dall’olandese ASML .



Intanto, questa settimana sarà cruciale per gli investitori cruciale, con i conti - tra domani e giovedì - di Meta , Microsoft , Amazon e Apple giovedì, e le decisioni di domani della Federal Reserve in programma mercoledì.

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