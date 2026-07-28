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Avvio perlopiù in rosso per Wall Street appesantito dal settore chip

Commento, Finanza
Avvio perlopiù in rosso per Wall Street appesantito dal settore chip
(Teleborsa) - Avvio di seduta contrastato per Wall Street, appesantita dal comparto dei semiconduttori, alla luce dei timori relativi alle ingenti spese delle aziende, in una settimana cruciale per i conti di Meta e Microsoft mercoledì e di Amazon e Apple giovedì, e in attesa delle decisioni di domani della Federal Reserve.

Prosegue intanto la stagione delle trimestrali con oggi i conti tra le altre di UPS, PayPal, Boeing, Coca Cola e S&P Global.

Sul fronte macro, L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato a maggio un aumento mensile dello 0,3%, facendo meglio sia del +0,1% stimato sia del -0,1% del mese precedente. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi delle case nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato, a maggio, un incremento su base annua dell'1,6% rispetto al +1,2% del mese precedente (rivisto da +1,1%), facendo anche meglio rispetto al +1,3% del consensus.

Sulle prime rilevazioni, tiene solo il Dow Jones, che avanza a 52.541 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre è debole l'S&P-500, che rimane a 7.403 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,32%); pressoché invariato l'S&P 100 (+0,02%).
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