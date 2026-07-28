Avvio perlopiù in rosso per Wall Street appesantito dal settore chip

(Teleborsa) - Avvio di seduta contrastato per Wall Street
, appesantita dal comparto dei semiconduttori, alla luce dei timori relativi alle ingenti spese delle aziende, in una settimana cruciale per i conti di Meta
e Microsoft
mercoledì e di Amazon
e Apple
giovedì, e in attesa delle decisioni di domani della Federal Reserve
.
Prosegue intanto la stagione delle trimestrali con oggi i conti tra le altre di UPS
, PayPal
, Boeing
, Coca Cola
e S&P Global
.
Sul fronte macro
, L'indice FHFA
elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato a maggio un aumento mensile dello 0,3%, facendo meglio sia del +0,1% stimato sia del -0,1% del mese precedente. L'indice S&P Case-Shiller
, che misura l'andamento dei prezzi delle case nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato, a maggio, un incremento su base annua dell'1,6% rispetto al +1,2% del mese precedente (rivisto da +1,1%), facendo anche meglio rispetto al +1,3% del consensus.
Sulle prime rilevazioni
, tiene solo il Dow Jones
, che avanza a 52.541 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre è debole l'S&P-500
, che rimane a 7.403 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-1,32%); pressoché invariato l'S&P 100
(+0,02%).