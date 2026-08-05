Technoprobe, Felici: crescita volumi sostenuta dalla domanda legata alle applicazioni AI

(Teleborsa) - "Il primo semestre del 2026 conferma la forza dell'attuale ciclo espansivo del mercato dei semiconduttori
. In questo contesto, unito al progressivo miglioramento dell'efficienza produttiva, il Gruppo ha conseguito risultati superiori alle attese, in significativo miglioramento sia da un punto di vista sequenziale sia nel confronto con il corrispondente periodo del 2025". Lo ha detto Stefano Felici, Amministratore Delegato
di Technoprobe
, commentando i risultati del primo semestre 2026
.
"La marcata crescita dei volumi, sostenuta principalmente dalla domanda legata alle applicazioni di intelligenza artificiale, ha determinato un mix di prodotto particolarmente favorevole
, valorizzando ulteriormente i benefici derivanti dalla leva operativa - ha spiegato - Le dinamiche di mercato osservate nel primo semestre del 2026 sono attese proseguire anche nella seconda parte dell'anno. In tale contesto, la leadership del Gruppo nelle soluzioni di testing per applicazioni di intelligenza artificiale nel segmento datacenter, unita al continuo efficientamento della capacità produttiva, ci porta a prevedere risultati ancora in miglioramento rispetto alla prima parte dell’anno e contestualmente a rivedere di nuovo al rialzo i target 2026 di Ricavi ed Ebitda margin".
"Per sostenere questa traiettoria di crescita e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo nel medio-lungo termine, prevediamo inoltre un incremento degli investimenti nel 2026 e fino al primo trimestre 2027
, destinati ad ampliare la capacità produttiva e ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie a supporto della domanda attesa", ha concluso Felici.