Technoprobe alza ancora target 2026 dopo primo semestre in forte crescita

(Teleborsa) - Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha comunicato che i ricavi consolidati al 30 giugno 2026 si attestano a 464,1 milioni di euro, in crescita del 42,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie al contributo dei crescenti volumi correlati all'intelligenza artificiale. La società segnala anche una moderata crescita del segmento consumer ed un contributo derivante da una graduale ripresa dei segmenti automotive e industrial.



L'Ebitda consolidato pari a 206,2 milioni di euro registra un aumento del 93,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. In termini di incidenza percentuale sui ricavi, l'Ebitda si incrementa dal 32,6% per il semestre chiuso al 30 giugno 2025 al 44,4% per il semestre chiuso al 30 giugno 2026 grazie all'effetto positivo derivante dalla leva operativa, dal mix prodotto e da stabili costi di struttura e R&D. L'utile netto pari a 143,1 milioni di euro si confronta con un risultato pari a 34,4 milioni di euro nello stesso periodo del 2025 al netto delle imposte rispettivamente pari a 54,9 milioni di euro e 11,6 milioni di euro.



Al 30 giugno 2026, la Posizione Finanziaria Netta consolidata presenta un valore positivo pari a 685,9 milioni di euro: nei primi sei mesi dell'esercizio la liquidità generata dalle attività operative, pari a circa 93 milioni di euro, è stata quasi interamente utilizzata per finanziare l'incremento della capacità produttiva, realizzato nello stesso periodo, per circa 90 milioni di euro.



Technoprobe prevede una seconda parte dell'anno in miglioramento rispetto al primo semestre rivedendo ancora al rialzo le stime di ricavi e marginalità previste per il 2026.



Alla luce della situazione attuale, la società prevede quanto segue nel terzo trimestre 2026: ricavi consolidati a 314 milioni di euro (+/-3%); gross margin al 61,5% (+/-200 bps); Ebitda margin al 52% (+/-200 bps). I target di ricavi consolidati ed Ebitda Margin previsti per l'esercizio in corso sono ulteriormente rivisti al rialzo: il primo passando dal range 950-1.050 milioni di euro al range 1.050-1.100 milioni di euro, mentre il secondo dal range 44%-46% al range 46%-48%. Rivista in aumento anche la stima degli investimenti previsti fino al primo trimestre 2027 da circa 250 milioni di euro a circa 350 milioni di euro.

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