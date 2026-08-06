Milano 17:35
53.717 +0,06%
Nasdaq 22:00
29.722 +1,19%
Dow Jones 22:04
54.037 +0,28%
Londra 17:35
10.901 +0,31%
Francoforte 17:35
26.319 +0,69%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,19%

Il FTSE 100 chiude a 10.867,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,19%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,19%, terminando le negoziazioni a 10.867,89 punti.
Condividi
```