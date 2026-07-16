Milano 17:35
52.374 -0,07%
Nasdaq 18:27
29.108 -1,34%
Dow Jones 18:27
52.615 -0,08%
Londra 17:35
10.572 +0,54%
Francoforte 17:35
24.915 -0,34%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,07%

Il FTSE MIB chiude a 52.373,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,07%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,07%, terminando le negoziazioni a 52.373,96 punti.
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