Milano 17:35
52.104 +1,29%
Nasdaq 17:49
27.975 +2,88%
Dow Jones 17:49
51.891 +0,58%
Londra 17:35
10.897 -0,10%
Francoforte 17:35
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Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,1%

Il FTSE 100 chiude a 10.897,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,1%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,1%, terminando le negoziazioni a 10.897,27 punti.
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