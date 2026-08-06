Buzzi spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Nuovo spunto rialzista per la società attiva nel settore del cemento , parte del FTSE MIB , che guadagna bene e porta a casa un +1,23%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 42 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 39,07 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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