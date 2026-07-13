Buzzi, nuovi acquisti di azioni proprie per oltre 12 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 6 e il 10 luglio 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 274.668 azioni proprie, al prezzo medio di 43,8972 euro per un controvalore pari a 12.057.159,27 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 10 luglio la società attiva nel settore del cemento detiene 16.009.700 azioni ordinarie proprie pari all'8,311% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente la società attiva nel settore del cemento, attestandosi a 44,22 euro, con un calo dello 0,56%.
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