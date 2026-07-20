Buzzi completa il buyback da 200 milioni di euro, acquistate oltre 4,5 milioni di azioni

(Teleborsa) - Buzzi ha comunicato di aver acquistato, tra il 13 e il 17 luglio 2026, complessivamente 104.806 azioni proprie, al prezzo medio di 43,6910 euro per un controvalore di 4.579.081,12 euro, completando il programma di buyback approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 febbraio 2026.



Nell'ambito del piano, che prevedeva un esborso massimo di 200 milioni di euro, la società ha acquistato complessivamente 4.513.230 azioni ordinarie al prezzo medio di 44,3142 euro, per un corrispettivo pari a 199.999.964 euro.



A seguito del completamento del programma, Buzzi detiene 16.114.506 azioni proprie, pari all'8,366% del capitale sociale. In esecuzione della delibera assembleare del 13 maggio 2026, tutte le predette azioni proprie detenute saranno annullate, presumibilmente entro la fine di luglio 2026.



In Borsa, intanto, appiattita la performance della società attiva nel settore del cemento , con i prezzi allineati a 42,31 euro.







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