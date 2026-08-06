Buzzi, analisti abbassano target price dopo margini sotto le attese

(Teleborsa) - Barclays ha abbassato a 56 euro per azione (dai precedenti 59 euro) il target price su Buzzi , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, confermando la raccomandazione "Equal Weight" sul titolo.



Gli analisti segnalano che l'EBITDA è stato inferiore del 4% rispetto al consensus Bloomberg, principalmente a causa di volumi inferiori e pressioni su prezzi e costi in alcuni mercati (soprattutto Stati Uniti e Germania). Hanno aggiornato il modello per riflettere ipotesi di volumi più deboli e la continua pressione sui margini nel secondo semestre e si posizionano nella parte alta dell'intervallo di previsione aggiornato per l'esercizio 2026.



Inoltre, Morgan Stanley ha tagliato il target price a 53 euro dai precedenti 56 euro. JPMorgan ha abbassato il target price 52 euro dai precedenti 58 euro, confermando Overweight.

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