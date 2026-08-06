Cash Collect Airbag UniCredit su indici: premio dello 0,71% e barriera al 60%

Radiografia del certificato DE000UR0X7F3: premio mensile con memoria, costruito su indici EURO STOXX Banks, FTSE MIB, Nasdaq 100 e Nikkei 225, autocall step-down da ottobre 2026

(Teleborsa) - L'emissione DE000UR0X7F3 di Unicredit arriva in una fase di listini sui massimi storici ma con visibilità macro ridotta. A Piazza Affari il FTSE MIB, nella giornata del 6 agosto 2026, tratta in area 53.940 punti, in rialzo di quasi un punto percentuale, dopo che l'indice ha superato per la prima volta quota 54.000, con una performance da inizio anno del +18%, la migliore prova tra i listini europei.



Il quadro resta però condizionato dalla geopolitica: l'attenzione degli operatori è rivolta ai negoziati per porre fine al conflitto Usa-Iran e al nodo dello Stretto di Hormuz, con il Brent poco sotto gli 80 dollari. Sul fronte monetario, la BCE ha lasciato il tasso sui depositi al 2,25%, avvertendo che i rischi per l'inflazione sono orientati al rialzo e che lo shock energetico non ha ancora dispiegato tutti i suoi effetti, mentre secondo Goldman Sachs Asset Management un rialzo a settembre rappresenta lo scenario di base più plausibile. Lo spread BTP-Bund resta contenuto in area 79 punti base.



Protezione e rendimento Il certificato DE000UR0X7F3 appartiene alla gamma Cash Collect Worst Of Autocallable Step-Down con effetto Airbag: paga un premio mensile dello 0,71%, pari all'8,52% annuo lordo, ed è costruito su EURO STOXX Banks, FTSE MIB, Nasdaq 100 e Nikkei 225. Barriera cedolare e di capitale sono fissate al 60% del valore iniziale, con premi condizionati dotati di effetto memoria che consente di recuperare le cedole non distribuite. La protezione è dunque condizionata e opera fino a ribassi del 40% del peggiore dei quattro indici.



I sottostanti L'EURO STOXX Banks è il motore del ciclo europeo: l'indice ha raddoppiato il valore negli ultimi due anni, tornando sui livelli più elevati dalla crisi 2007-2008 e quota intorno a 317 punti, con un range a 52 settimane compreso tra 217,89 e 318,72. I fondamentali restano solidi: il settore è sovracapitalizzato, con capitale di base superiore al 14,4% e un rendimento cash cumulato atteso intorno al 18% nel biennio.



Il FTSE MIB condivide questa esposizione: il rally è trainato dalle banche, in pieno riassetto societario e la stagione delle semestrali ha sostenuto Banco BPM, in rally del 4,4% dopo la revisione al rialzo della guidance sull'utile, e BPER, che ha presentato i target al 2028. Il rischio è la correlazione elevata tra i due indici, che riduce il beneficio della diversificazione nel meccanismo worst of.



Il Nasdaq 100, in area 29.480 punti, resta legato al tema AI: l'indice viaggia a meno del 5% dai massimi storici di giugno, con le guidance di Palantir e ON Semiconductor a rafforzare la fiducia sui ritorni degli investimenti in intelligenza artificiale.



Il Nikkei 225 è il sottostante più esposto alla politica monetaria: l'indice ha segnato un nuovo record a 69.420 punti dopo il rialzo dei tassi della Bank of Japan all'1%, massimo dal 1995, con un progresso da inizio anno del 27% in euro ma anche una marcata volatilità del cambio.



Durata e rimborso anticipato L'autocall è di tipo step-down a partire da ottobre 2026, con soglie di richiamo che scendono progressivamente nel tempo, aumentando la probabilità di rimborso anticipato. In assenza di richiamo, la scadenza è fissata al 20 luglio 2028.



Scenari a scadenza Se il worst of è pari o superiore alla barriera, lo strumento rimborsa il nominale oltre al premio e alle cedole non pagate in precedenza; in caso contrario il rimborso è commisurato alla performance del peggiore, ma con attenuazione: il rimborso è pari al valore finale diviso per il livello della barriera, così che con il peggiore degli indici a -50% il certificato restituisce 83,33 euro anziché 50.



Riepilogo Strumento di rendimento, non di crescita. I punti di forza sono sottostanti diversificati e barriere distanti; i limiti restano la logica worst of, la correlazione bancaria e il rischio emittente, tipico di ogni certificato.

Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce consulenza né sollecitazione all'investimento.

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