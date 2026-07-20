Unicredit, Fitch conferma rating dopo offerta su Commerzbank, possibile valutazione due livelli sopra rating sovrano

(Teleborsa) - Fitch ha confermato i rating e l'outlook di UniCredit a seguito dell'offerta su Commerzbank .



Il Long-Term Issuer Default Rating è stato confermato a "A-", mentre l'outlook rimane stabile. Il Short-Term Issuer Default Rating

resta a "F2" e il Long-Term Deposit Rating a "A+".



L’agenzia di rating ha affermato che un'acquisizione di successo di Commerzbank potrebbe avere implicazioni positive sul rating del Gruppo, indicando la possibilità che UniCredit possa ottenere un rating di due livelli superiore a quello del debito sovrano italiano, ovvero un livello in più rispetto a quello attuale.

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