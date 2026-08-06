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Crolla a Piazza Affari il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari il comparto immobiliare italiano
Si abbattono le vendite sull'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata a 9.884,13 punti, in forte calo dell'1,59%.
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