Italgas porta il biometano nella rete di distribuzione di Aprilia

(Teleborsa) - Italgas ha attivato ad Aprilia la prima connessione ad un impianto di produzione di biometano di ER Società Agricola, che è stato quindi allacciato alla rete di distribuzione cittadina, rendendo possibile l’immissione del gas rinnovabile nell’infrastruttura locale. La nuova connessione consentirà di distribuire ogni anno circa 4 milioni di metri cubi di biometano, equivalenti ai consumi medi di circa 8.800 famiglie del territorio.



L’intervento ha previsto la realizzazione di un nuovo tratto di rete di collegamento lungo circa 1.700 metri e di un impianto dedicato alla ricezione e all’immissione del gas rinnovabile.



"Con l’attivazione di Aprilia, per la prima volta la produzione di biometano si estende all’area pontina, rafforzando la presenza di connessioni dedicate ai gas rinnovabili nel Lazio", ha affermato Pier Lorenzo Dell’Orco, Amministratore Delegato di Italgas Reti, anticipando "nei prossimi mesi contiamo di registrare numerose prime volte a livello territoriale: l’ennesimo importante segnale di un interesse crescente alla produzione di biometano da Nord a Sud del Paese".



La nuova infrastruttura rappresenta un’opportunità per l’area pontina e può favorire lo sviluppo di ulteriori iniziative nel territorio, sostenendo un modello di economia circolare nel quale scarti della produzione agroalimentare e rifiuti agricoli vengono trasformati in una fonte energetica rinnovabile e programmabile. Con Aprilia salgono a 17 gli impianti di produzione di biometano già connessi alla rete Italgas. L’obiettivo del Gruppo è raggiungere entro il 2030 una capacità di immissione pari a 1,2 miliardi di metri cubi annui.

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