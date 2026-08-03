Italgas, Fitch conferma rating a BBB+ con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch ha confermato oggi il rating di lungo termine di Italgas a BBB+, con outlook stabile.



Tale conferma - si legge in una nota - segue la presentazione del Piano Strategico 2026-32 e riflette l’aspettativa dell'agenzia che il profilo finanziario di Italgas, sostenuto dalla crescita delle attività regolate in Italia e Grecia, dagli investimenti nelle reti gas e dall'accelerazione delle gare per la distribuzione del gas si manterrà coerente con l'attuale livello di rating.



L'outlook stabile rispecchia la previsione di Fitch che l'azienda proseguirà nel percorso di deleveraging in arco piano, mantenendo un adeguato margine rispetto alle soglie associate all'attuale rating e supportato dal progressivo miglioramento dell'indicatore funds from operations net leverage.

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