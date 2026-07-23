Indicazioni rialziste per Italgas

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Seduta decisamente positiva per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa , parte del FTSE MIB , che ha terminato in rialzo dell'1,77%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 10,07 Euro, Italgas è molto appetibile con stop loss impostato a quota 9,58 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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