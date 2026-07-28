Italgas, S&P Global Ratings conferma il rating BBB+ con outlook stabile

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato oggi il merito di credito a lungo termine di Italgas e della controllata Italgas Reti a "BBB+" con outlook stabile. La conferma segue la pubblicazione del Piano Strategico 2026-2032 di Italgas e riflette le aspettative dell'agenzia di una solida performance operativa del Gruppo, sostenuta dalla crescita della RAB, dall'accelerazione delle gare per la distribuzione del gas, dalle sinergie derivanti dall'integrazione di 2i Rete Gas e da un quadro regolatorio favorevole.



S&P ha inoltre ridotto di 100 punti base le soglie di downgrade e upgrade, riflettendo le aspettative di una crescita accelerata sostenuta dalle future gare gas e dalla continua espansione delle attività regolate del Gruppo.



L'agenzia evidenzia infine la leadership di Italgas nel settore della distribuzione del gas, il consolidato track record nelle gare d'ambito e la capacità del Gruppo di mantenere indicatori di credito e un profilo di liquidità coerenti con l'attuale livello di rating.

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