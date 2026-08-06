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Londra: rosso per St. James's Place

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per St. James's Place
Pressione sulla società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che tratta con una perdita dell'1,86%.
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