Milano 14:34
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Dow Jones 30-lug
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Londra 14:34
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Francoforte 14:34
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Londra: andamento negativo per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per JD Sports Fashion
Rosso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che sta segnando un calo del 2,49%.
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