Londra: risultato positivo per St. James's Place

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.



Il trend di St. James's Place mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di St. James's Place evidenzia un declino dei corsi verso area 10,67 sterline con prima area di resistenza vista a 11,01. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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