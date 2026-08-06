Neodecortech, TP ICAP Midcap alza target price con forte rimbalzo del business decorazione

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 7,2 euro per azione (da 6,0 euro) il target price sul titolo Neodecortech , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, confermando il giudizio a "Buy" visto l'upside potenziale del 34%.



Gli analisti scrivono che Neodecortech ha riportato risultati del primo semestre superiori alle aspettative. Il fatturato ha raggiunto i 97,7 milioni di euro (+8%), sostanzialmente in linea con le stime (95 milioni di euro previsti), mentre l'EBITDA si è attestato a 15,6 milioni di euro (margine del 16,0%), ben al di sopra della traiettoria per il primo semestre (11 milioni di euro previsti). "Il dato più rilevante di questo primo semestre è l'accelerazione dei margini nel settore decorativo, che evidenzia la capacità del gruppo di trasferire l'inflazione dei costi migliorando al contempo il mix di prodotti", viene sottolineato.



In particolare, TP ICAP Midcap aumentato la stima di EBITDA per il 2026 da 21,7 milioni di euro a 24,5 milioni di euro, con un utile per azione (EPS) in aumento da 0,60 euro a 0,92 euro. Le previsioni per il biennio 2027-2028 (EBITDA di 25 milioni di euro e 25,5 milioni di euro, EPS di 0,95 euro e 1,00 euro) si basano su una graduale ripresa del mercato e sul previsto calo del contributo di PMG.



"Neodecortech era una delle nostre principali scelte per il secondo semestre del 2026 e i risultati del primo semestre confermano pienamente la nostra tesi di investimento - si legge nella ricerca - Con un rapporto EV/EBITDA rivisto per il 2026 pari a 4x, Neodecortech viene scambiata con uno sconto di circa il 30% rispetto ai suoi concorrenti (Surteco 6,0x, Uzin Utz 5,8x, Sanderson 5,9x), nonostante un margine EBITDA del 12,9%, circa il 15% superiore alla mediana del gruppo di riferimento".

Condividi

```