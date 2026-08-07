Neodecortech, Alantra alza target price con margini in crescita e debito in calo

(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a 7,7 euro per azione (da 6,2 euro) il target price sul titolo Neodecortech , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, confermando il giudizio a "Buy" visto l'upside potenziale del 38%.



Gli analisti scrivono che Neodecortech ha registrato un solido secondo trimestre/primo semestre 2026, con vendite in linea con le aspettative per l'intero anno e margini/indebitamento netto superiori alle previsioni. Le vendite l-f-l sono rimaste stabili per il secondo trimestre consecutivo, nonostante un mercato delle superfici decorative in continuo calo, a conferma della continua sovraperformance del mercato. La qualità dei margini è stata il principale elemento positivo: la redditività è migliorata in tutte le divisioni, grazie a un mix migliore, a Lamitex, alla disciplina negli acquisti e a un trasferimento più rapido dei costi. L'indebitamento netto è diminuito drasticamente a 19,9 milioni di euro rispetto ai 30,9 milioni di euro di fine 2025, aumentando significativamente la flessibilità finanziaria.



Alantra ha rivisto al rialzo le stime di vendite, EBITDA e EPS per gli esercizi 2026-2028 rispettivamente del +2%, +11% e +21% in media, a testimonianza del trend positivo evidenziato dalla redditività del secondo trimestre, supportata da un maggiore potere di determinazione dei prezzi e da un visibile miglioramento dei margini, anche escludendo Lamitex, mentre il contributo di BEG era già incluso nelle precedenti previsioni. Entro l'esercizio 2028, è atteso un fatturato di 197,2 milioni di euro (+4% di CAGR tra l'esercizio 2024 e il 2028), un EBITDA di 26,4 milioni di euro (margine del 13,4% rispetto al 9,9% dell'esercizio 2024) e un indebitamento netto di 7,8 milioni di euro, pari a 0,3x ND/EBITDA rispetto a 2,0x nell'esercizio 2024A.



"Nonostante la forte performance registrata dal nostro avvio di copertura a metà marzo (+58%), Neodecortech continua a essere scambiata con uno sconto superiore al 35% rispetto ai concorrenti, che riteniamo ingiustificato, considerando il miglioramento della qualità dei margini, la più rapida riduzione del debito e un profilo di transizione sempre più supportato dalla premiumizzazione, dall'incremento degli utili di Lamitex, dalla disciplina negli acquisti e da un bilancio più solido", si legge nella ricerca.

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